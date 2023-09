Ciccio Graziani ha rilasciato un’intervista a La Stampa. L’ex bomber, sia della Roma che del Torino, ha parlato dei fischi dei tifosi granata nei confronti di Andrea Belotti:

“Nel calcio il nemico esiste da sempre, fa parte del gioco e in qualche modo era inevitabile che finisse così. La gente, delusa, reagisce spesso di pancia, ma poi chiede un autografo. Belotti ha sbagliato ad andarsene senza dire una parola, il popolo si era rivisto in lui, doveva dare un messaggio chiaro. Quando Lewandowski dal Borussia Dortmund è finito al Bayern Monaco i vecchi tifosi l’hanno applaudito a lungo. Al Gallo, però, 30’’ di riconoscenza prima della partita li avrei comunque concessi: poi in campo non avrei fatto distinzioni”.