La Roma continua a muoversi con decisione anche sul fronte delle cessioni. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juve Stabia avrebbe messo gli occhi su due giovani prospetti del vivaio giallorosso: si tratta di Mattia Mannini, esterno classe 2006, e Filippo Reale, difensore centrale di 19 anni.

Il club campano, fresco di promozione in Serie B, sarebbe interessato ad offrire ai due ragazzi la loro prima vera occasione tra i professionisti. Un’opportunità preziosa, che potrebbe rappresentare un passaggio cruciale nella crescita dei due calciatori, pronti a confrontarsi con le sfide del calcio dei grandi.

La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma la Roma riflette sull’ipotesi di mandare Mannini e Reale in prestito per permettere loro di accumulare minuti e esperienza in un campionato competitivo come la cadetteria.