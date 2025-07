Attraverso un articolo pubblicato sul sito, la Roma ha rilasciato le informazioni per acquistare i tagliandi dell’amichevole prevista il 2 agosto alle 18 contro il Lens allo Stade Bollaert-Delelis.

Di seguito il comunicato ufficiale:

“I biglietti per il settore riservato ai tifosi in trasferta sono in vendita dal 4 luglio 2025, esclusivamente online sul sito ufficiale del RC Lens. Per concludere l’acquisto del settore ospiti dovrà essere inserito il codice ASROMAFANS nell’apposito campo. Potranno essere acquistati fino a 6 biglietti a transazione. Prima di procedere all’acquisto è obbligatorio creare un account (gratuito) sul sito del club organizzatore (RC LENS CONNECT)”.

Tifosi con disabilità

“Il biglietto sarà fornito in modalità elettronica (pdf o mobile), il costo per il settore ospiti (Tribuna Trannin, settore 1.7) è di 10 euro. Per tutti i tifosi con disabilità in sedia a rotelle, potranno richiedere il loro biglietto inviando una mail a [email protected]entro le ore 16 di martedì 29 luglio. Nella mail dovranno essere indicate le generalità del titolare e quelle dell’accompagnatore. Il biglietto sarà a pagamento (10 euro) per il titolare della disabilità, gratuito per l’accompagnatore. Gli spazi dedicati alle sedie a rotelle (15) si trovano all’interno del settore ospiti. Al termine del periodo di prenotazione i tifosi con disabilità interessati saranno contattati dalla biglietteria del RC Lens per finalizzare l’acquisto tramite email”.

Info sui biglietti e per l’accesso allo stadio

“Il biglietto sarà emesso esclusivamente in modalità elettronica, utilizzabile attraverso il Wallet di Apple o Google. In caso di utilizzo del formato PDF, RC Lens consiglia di stampare il foglio su carta di buona qualità.

– Il biglietto sarà nominativo, strettamente personale e non cedibile a terzi. In fase di acquisto sarà necessario fornire i dettagli di tutti gli utilizzatori.

– Il giorno partita, per accedere allo stadio, sarà sufficiente accedere al proprio wallet del telefono e mostrare il QR code ai tornelli, oppure esibire il biglietto pdf stampato. Non sono ammessi screenshot per accedere allo stadio.

– L’apertura dei cancelli sarà prevista per le ore 16:30.

– I tifosi della Roma potranno parcheggiare nell’area loro riservata ed accedere allo stadio da Rue de Tulipes e Rue des Cytises”.