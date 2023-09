Dopo il pareggio esterno rimediato contro il Torino, la Roma è tornata ad allenarsi questa mattina in vista del turno infrasettimanale di giovedì contro il Genoa. I giallorossi affronteranno gli uomini di Gilardino reduci dalla sconfitta per 1-0 contro il Lecce. In gruppo si sono regolarmente allenati Pellegrini e Aouar, che hanno smaltito i problemi fisici delle scorse settimane e saranno a disposizione di Mourinho per la trasferta di Genova. Resta ancora assente Smalling, che non partirà quindi con i compagni, come anche Renato Sanches, alle prese con l’infortunio rimediato lo scorso giovedì nella trasferta europea contro lo Sheriff.

