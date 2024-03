La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – L’eroe a sorpresa è proprio lui, Diego Llorente, l’uomo che regala alla Roma in extremis la ciambella di salvataggio. “Sono contento per il gol, ma non abbiamo fatto una buona prestazione – dichiara alla fine lo spagnolo –. Dobbiamo migliorare sia a livello di squadra, sia sul piano individuale”. Già, ma intanto il punto di ieri è preziosissimo. E il merito è decisamente tutto suo.

Fiducia Llorente aveva iniziato da centrale di difesa, anche per aiutare in costruzione, per poi dover andare a giocare a destra per evitare che Mancini soffrisse ancora su Sottil, rischiando l’espulsione. “Ma i cartellini li abbiamo presi in tanti, quel che conta alla fine è aver ottenuto un buon punto – continua il difensore –. E con un portiere come Svilar possiamo fare grandi cose”.