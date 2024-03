Fiorentina-Roma, le pagelle dei quotidiani: Svilar ancora una volta eroe giallorosso. Male Mancini e Paredes

Punto d’oro conquistato dalla Roma a Firenze. Dopo le fatiche europee non era facile scendere subito in campo in un match così importante per la corsa alla Champions. De Rossi sbaglia modulo nel primo tempo, mettendo in difficoltà i suoi ragazzi. Il mister giallorosso rimedia nella seconda frazione, ritornando con la difesa a quattro. Quindi è stata una partita a due volti. Con assoluto protagonista Svilar, che tiene in vita la Roma parando il rigore a Biraghi. I peggiori in campo sono stati i titolarissimi di DDR. Probabilmente affaticati per le tante partite consecutive. Male Mancini ammonito a inizio partita e costringe De Rossi ha effettuare un cambio alla mezz’ora dl primo tempo. Molto male anche Paredes apparso molto affaticato. In crescita Aouar per la prima volta in campo dal 1′ sotto la nuova gestione, condita con un gol.

Fiorentina Roma, le pagelle dei quotidiani

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7; Mancini 5, Llorente 6,5, N’Dicka 6,5; Angelino 6, Cristante 5,5, Paredes 5,5, Aouar 6, El Shaarawy 6; Dybala 6,5, Lukaku 5,5. Subentrati: Huijsen 6, Baldanzi 5,5, Zalewski 6, Spinazzola sv, Pellegrini sv. All. De Rossi 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7; Mancini 5, Llorente 7, N’Dicka 7; Angelino 6, Cristante 5,5, Paredes 5, Aouar 6,5, El Shaarawy 5,5; Dybala 6, Lukaku 5. Subentrati: Huijsen 5,5, Baldanzi 6, Zalewski 6,5, Spinazzola 6, Pellegrini 6. All. De Rossi 6.

TUTTOSPORT

Svilar 7; Mancini 5, Llorente 7, N’Dicka 5,5; Angelino 6, Cristante 6,5, Paredes 5,5, Aouar 6,5, El Shaarawy 5,5; Dybala 5,5, Lukaku 5,5. Subentrati: Huijsen 6,5, Baldanzi sv, Zalewski 6, Spinazzola sv, Pellegrini sv. All. De Rossi 6,5.

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 8; Mancini 5, Llorente 7, N’Dicka 6,5; Angelino 5,5, Cristante 6, Paredes 5, Aouar 6, El Shaarawy 5; Dybala 6,5, Lukaku 5. Subentrati: Huijsen 6, Baldanzi 6, Zalewski 6, Spinazzola 6, Pellegrini 6,5. All. De Rossi 6.

LA REPUBBLICA

Svilar 7; Mancini 5, Llorente 7, Ndicka 5, Angelino 5,5; Cristante 7, Paredes 5, Aouar 6,5;

Dybala 6,Lukaku 5,5, El Shaarawy 5,5. Subentrati: Huijsen 6,5, Spinazzola 6, Pellegrini 6, Zalewski 5,5, Baldanzi 6. All. De Rossi 5,5.

IL TEMPO

Svilar 7,5; Mancini 5, Llorente 7, Ndicka 6,5, Angelino 5,5; Cristante 5,5, Paredes 4,5, Aouar 6; Dybala 6,5, Lukaku 5,5, El Shaarawy 6. Subentrati: Huijsen 6, Spinazzola SV, Pellegrini SV, Zalewski 5,5, Baldanzi 5,5. All. De Rossi 5,5.