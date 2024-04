Pagine Romaniste – La Roma conquista la semifinale di Europa League superando in casa il Milan con il risultato di 2-1. Decisive le reti di Mancini e Dybala nella prima parte di gara. La squadra di De Rossi, scesa in campo con grande personalità, viene messa in difficoltà dall’espulsione di Celik e l’infortunio di Lukaku all’adduttore. Nella ripresa, Gabbia accorcia le distanze, ma non basta. La Roma affronterà il Bayer Leverkusen in semifinale.

TABELLINO

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove (81’ Angelino), Paredes, Pellegrini (81’ Renato Sanches), El Shaarawy; Lukaku (29’ Abraham), Dybala (42’ Llorente).

A disposizione: Rui Patricio, Karsdorp, Aouar, Baldanzi, Zalewski, Joao Costa, Azmoun.

Allenatore: Daniele De Rossi.

Diffidati: Paredes, Spinazzola.

Squalificati: Cristante.

Indisponibili: Huijsen (non inserito in lista UEFA), Kristensen (non inserito in lista UEFA), N’Dicka (trauma toracico).

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (46’ Chukwueze), Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah (69’ Florenzi), Bennacer (40’ Jovic); Pulisic (69’ Okafor), Loftus-Cheek (46’ Reijners), Leao; Giroud.

A disposizione: Sportello, Nava, Thiaw, Terracciano, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Zeroli.

Allenatore: Stefano Pioli.

Diffidati: Calabria, Leao, Maignan, Musah.

Squalificati:-.

Indisponibili: Kalulu (lesione legamento collaterale del ginocchio), Pobega (problema al tendine del retto femorale sinistro), Kjaer (problema alla coscia sinistra).

Marcatori: 10′ Mancini, 22′ Dybala

Ammoniti: 46′ Gabbia, 51′ Adli (dalla panchina), 77′ Jovic, 80′ Calabria (dalla panchina), 89′ Tomori, 91′ Theo Hernandez

Espulsi: 31′ Celik

Altro: 66025 spettatori; 7′ di recupero (PT), 5′ di recupero (ST)

CRONACA

90'+7 – LA ROMA VINCE E SI QUALIFICA PER LE SEIMIFINALI DI EUROPA LEAGUE Roma 2-1 Milan#ASRoma #EuropaLeague — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 18, 2024

89' – Ammonito Tomori per un fallo su El Shaarawy Roma 2-1 Milan#ASRoma #EuropaLeague — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 18, 2024

85' – Gabbia trova il gol per il Milan. Angolo battuto corto e Leao pesca il difensore in area che schiaccia in rete Roma 2-1 Milan#ASRoma #EuropaLeague — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 18, 2024

65' – Azione bellissima della Roma sulla destra. El Shaarawy serve al centro dell'area Abraham che prima cerca un colpo di tacco. Dopo una carambola gli torna la palla, ma sotto porta non riesce a servire il match-point Roma 2-0 Milan#ASRoma #EuropaLeague — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 18, 2024

58' – Occasione per la Roma. Dopo una buona uscita El Shaarawy serve Spinazzola solo in corridoio centrale. L'esterno giallorosso si allarga troppo e calcia sul primo palo dove però trova Maignan Roma 2-0 Milan#ASRoma #EuropaLeague — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 18, 2024

46' – Giallo per Gabbia che entra duro su Pellegrini Roma 2-0 Milan#ASRoma #EuropaLeague — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 18, 2024

43' – Cambio per la Roma. Fuori Dybala per Llorente Roma 2-0 Milan#ASRoma #EuropaLeague — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 18, 2024

30' -Rosso per Celik per un fallo da dietro a Leao che era scappato sulla fascia Roma 2-0 Milan#ASRoma #EuropaLeague — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 18, 2024

22' – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA. Dopo un'azione prepotente di Lukaku la palla arriva a Dybala che trova un tiro a giro perfetto Roma 2-0 Milan#ASRoma #EuropaLeague — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 18, 2024

19' – Traversa del Milan. Loftus-Cheek servito in area da Musah calcia. Una deviazione fa carambolare la palla sul legno Roma 1-0 Milan#ASRoma #EuropaLeague — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) April 18, 2024