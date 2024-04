Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il triplice fischio di Roma-Milan. Il difensore giallorosso è stato decisivo nella doppia sfida: a San Siro ha siglato il gol decisivo, mentre nella gara di ritorno ha aperto le marcature nella vittoria per 2-1. Queste le dichiarazioni:

Un messaggio per Mattia?

Mi fai commuovere perché io, mia sorella e la mia famiglia soffriamo. Ho fatto la maglietta per dargli forza. Gli è crollato il mondo addosso, ma so che si rialzeranno per Mattia.

Sarà felice per te.

La maglietta era un gesto per la famiglia e per Mattia. Il papà è venuto qui tante volte e mi ha detto che erano stati i giorni più belli della loro vita. Sono stati giorni molto difficili e sono un po’ emozionato.

Il valore di questa serata?

Quello che conta è la Roma. Era una partita difficile che abbiamo approcciato bene. Siamo rimasti in 10 ma l’abbiamo fatto per Celik che è un campione. Quello che conta è la Roma ed il collettivo. Abbiamo sofferto tantissimo ma siamo orgogliosi di essere per la terza volta di fila in semifinale.