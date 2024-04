Cambio obbligato per la Roma di De Rossi al 29’ del primo tempo, sul risultato di 2-0. Lukaku alza bandiera bianca per un problema al flessore della coscia destra, al suo posto è entrato Tammy Abraham, per continuare la sfida con il Milan, valida per il ritorno dei quarti di Europa League. Dopo la partita, il belga eseguirà esami strumentali a Villa Stuart, lo riporta Sky Sport.