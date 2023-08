Tuttosport – Alvaro Morata potrebbe presto uscire definitivamente dai radar di mercato delle squadre italiane. L’attaccante spagnolo rimbalza da tempo tra varie destinazioni italiane: verso Inter dove era il preferito da Inzaghi dopo la doppia beffa Lukaku-Scamacca, ma in particolare quella che porta alla Roma dove José Mourinho ha il progetto di ricostruire la coppia bianconera con Dybala: magari Alvaro non porta in dote tanti gol, ma garantisce profondità e soprattutto negli anni biancone vi ha già affinato l’intesa con l’argentino.

La figura giusta, insomma, per sopperire alla carenza offensiva della rosa giallorosa orfana dell’infortunato Abraham e in attesa che Andrea Belotti ritrovi l’efficacia che lo aveva spalleggiato negli anni doro al Torino. Tiago Pinto ha telefonato anche alla Juventus per chiedere informazioni su Arkadiusz Milik, l’attaccante polacco che i bianconeri hanno ripreso a giugno dall’Olympique Marsiglia con una formula di riscatto rateizzata: 6,3 milioni di euro pagabili in tre esercizi a partire da luglio 2023, più 1,1 di bonus.

Da Torino hanno risposto che se ne potrebbe anche discutere, ma per non meno di 15 milioni: una cifra che ha frenato sul nascere ogni velleità dei giallarossi che possono virare su Zapata. Va ricordato che lo stesso Milik era già stato vicino al passaggio alla Roma nel 2020 quando si creò il problema del mancato rinnovo con il Napoli.