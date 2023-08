La Roma attende novità dal Santos dopo aver alzato l’offerta per Marcos Leonardo nei giorni scorsi. I giallorossi sono arrivai ad offrire 12 milioni di parte fissa più 6 di bonus, e con il giocatore c’è già l’accordo per un contratto da 1,4 milioni a stagione. Secondo quanto riportato da Globesporte, il brasiliano vuole trasferirsi alla Roma e ha deciso di forzare la mano saltando l’ultimo allenamento con il Santos per sottolineare ancora una volta la sua volontà. Il classe ’03 si è recato al centro sportivo ma ha deciso di non scendere in campo con i compagni. Ai microfoni di De Olho no Peixe, è intervenuto il presidente del Santos Andres Rueda che ha affermato: “Questo non è il momento per noi di perdere due attaccanti”. A frenare la trattativa c’è infatti l’accordo con il Chelsea per la cessione di Washington.