Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – “Scommetto che aprendo la foto avevi pensato all’arrivo di un nuovo giocatore” poi le risate. Perché José Mourinho, come ha detto nell’intervista al nostro giornale, si diverte anche nelle difficoltà. Pur sottolineando che a dodici giorni dall’inizio della stagione, la partita contro la Salernitana, mancano cinque pedine nel suo organico. Roger Ibañez è ormai in partenza per l’Arabia Saudita e Nemanja Matic rischia di lasciare la squadra per volare in Francia.

Ieri Mourinho ha ufficializzato l’addio di Ibañez con un ironico post sui social: “Sii felice Roger, anche se so che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglia. Ora potrai pagare una cena adeguata a me e al mio staff, goditi l’Arabia Saudita”. Poi il messaggio ai tifosi sulla foto che José ha pubblicato insieme al brasiliano, alludendo a nuovi acquisti che ancora non si palesano a Trigoria. L’ Al-Ahli di certo darà una mano alla Roma con l’acquisto del difensore per 28,5 milioni di parte fissa più circa tre milioni di bonus e il 20% sulla rivendita. All’Atalanta andrà il 10% della parte fissa, quindi poco meno di tre milioni di euro, al giocatore un contratto quadriennale a 7 milioni più bonus. Fuori un difensore, Mou si aspetta di averne presto un altro.

L’altro problema, oltre ovviamente a quello legato all’attaccante di cui parleremo accanto, riguarda il centrocampista. Ne serviva già uno dopo le uscite di Wijnaldum e Tahirovic, ne serviranno due se si concretizzerà l’addio di Matic. Il serbo è tentato dall’offerta del Rennes, un biennale con opzione per il terzo anno a circa tre milioni di euro netti a stagione. Matic vacilla, da una settimana ha smesso di allenarsi con i compagni ufficialmente per un problema muscolare ma di lui si sono perse le tracce anche sui social.