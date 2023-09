Tra i gol più belli di El Shaarawy in carriera c’è sicuramente quello contro il Chelsea del 31 novembre 2017. La Roma affronta i Blues nella quarta giornata del Girone C di Champions League in un Olimpico come sempre tutto esaurito. I giallorossi, capitanati da De Rossi, travolgono la squadra inglese per 3-0 con la doppietta di El Shaarawy e il gol di Perotti. Il canale ufficiale della Uefa Champions League ha voluto ricordare il secondo delle reti del Faraone: un esterno di controbalzo che si insacca all’incrocio dietro la porta coperta da Courtois. “Quell’angolo”, la didascalia utilizzata per il post.