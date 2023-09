L’amore di Diego Perotti per la Roma è rimasto intatto. L’attaccante ha vissuto 4 anni intensi a Roma dal 2016 al 2020 e non ha mai smesso di dimostrare affetto per i colori giallorossi. Storica la rete del 28 maggio 2017 negli ultimi minuti contro il Genoa, gol che regalò l’accesso alla Champions League nel giorno dell’addio di Totti. El Monito ha condiviso una storia su Instagram con i suoi figli che indossano la maglia della Roma, ovviamente con dietro le spalle il nome del papà.