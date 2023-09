Lukaku è un vero e proprio fattore, in campo e fuori. L’attaccante belga si è reso protagonista di un episodio particolare in cui ha fatto da intermediario a Jeremy Doku, all’epoca 15 enne, suo connazionale. L’esterno doveva ancora esordire con la maglia dell’Anderlecht e, come riportato dal quotidiano inglese Evening Standard, Romelu consigliò al classe 2002 di non accettare il Chelsea come destinazione. Ad affermarlo è stato proprio il direttore del settore giovanile del club belga, Jean Kindermans:

Ricordo di aver portato Romelu nel mio ufficio per parlare del problema di convincere i giovani giocatori a impegnarsi con noi, in particolare Doku. Romelu mi rispose: ‘Dai, passami il telefono, lo chiamo io’. Ma non volevo farlo perché una telefonata si dimentica subito. Così, invece, ho chiesto a Romelu di convincere Jeremy a restare. Ho ancora il video sul mio telefono. Si sente Romelu che dà consigli alla famiglia Doku, dicendo ‘Ehi, ragazzi, restate con l’Anderlecht per un po’ e così via“.