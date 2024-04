La Roma vola in semifinale di Europa League e ad attenderla c’è il Bayer Leverkusen. La gara di andata è in programma il 2 maggio allo stadio Olimpico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i giallorossi avrebbero inviato una lettera alla Lega Serie A, per posticipare il recupero del match contro l’Udinese. Secondo il club giallorosso sarebbe paradossale e dannoso per il calcio italiano che il Bayer Leverkusen possa beneficiare di una migliore programmazione e di un numero maggiore di giorni di riposo rispetto alla Roma. I giallorossi confidano nella comprensione della Lega calcio e nell’adozione dei più opportuni provvedimenti, consentendo così di disputare Udinese-Roma e Atalanta-Fiorentina nello stesso giorno.