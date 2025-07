Prosegue senza sosta il lavoro della Roma sul mercato, con particolare attenzione al reparto difensivo. Il club giallorosso è alla ricerca di rinforzi sulle fasce e ha individuato in Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo, il profilo ideale per il nuovo corso targato Gasperini. La trattativa è in fase calda, e uno degli elementi chiave potrebbe fare la differenza: la volontà del giocatore.

Come riportato da calciomercato.com, Wesley ha infatti già scelto la Roma come sua destinazione preferita, rifiutando le offerte arrivate da altri club europei. Una presa di posizione chiara, che mette il club capitolino in vantaggio sulla concorrenza. Resta da colmare però la distanza economica con il Flamengo, che continua a chiedere 30 milioni di euro per lasciar partire il giovane talento. Troppi per le casse della Roma, che sta lavorando a una nuova proposta basata su bonus e percentuale sulla futura rivendita.

Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti diretti tra le parti: l’obiettivo è trovare la giusta formula per sbloccare l’affare. Wesley piace molto a Gasperini per la sua esplosività, velocità e duttilità sulla corsia destra. La Roma resta in pole, ma servirà uno sforzo per chiudere. Le prossime 48 ore potrebbero essere decisive.