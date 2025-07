La Roma accelera sul mercato e stringe i tempi per portare Richard Rios nella Capitale. Il centrocampista colombiano è ormai sempre più vicino a vestire il giallorosso: secondo quanto riportato da Radio CIC, la trattativa con il Palmeiras è agli ultimi ritocchi, con una distanza minima da colmare e un cauto ottimismo che cresce ora dopo ora.

Indicato da Gian Piero Gasperini come rinforzo ideale per il centrocampo, Rios rappresenta il profilo giusto per garantire dinamismo, tecnica e sostanza nella nuova mediana romanista. Dopo settimane di negoziati serrati, i due club hanno praticamente superato ogni ostacolo economico: restano da definire solo gli ultimi dettagli legati alla formula del trasferimento e ai bonus.

A Trigoria c’è grande fiducia: si respira aria di chiusura imminente, e tutto lascia pensare che l’affare possa concretizzarsi a breve. Anche il giocatore ha già dato il proprio assenso al trasferimento, pronto ad abbracciare il progetto di Gasperini e a mettersi subito al lavoro in vista dell’inizio della stagione.