Tammy Abraham ha parlato al termine di Roma-Milan, che ha sancito il passaggio in semifinale di Europa League dei giallorossi. L’attaccante inglese ai microfoni del club ha raccontato i momenti del suo ingresso in campo e le sensazioni sul prossimi avversari del Bayer Leverkusen. Le sue parole:

“Non riesco a trovare le parole, ho giocato con molti buoni giocatori ma questa è una delle migliori squadre con cui ho giocato, grazie al senso di coesione e alla passione che si respira. Partendo dall’allenatore e arrivando ai calciatori, ai tifosi, a tutti. Questo è un club straordinario, abbiamo messo tutto quello che avevamo in campo, non parlo solo di chi ha giocato ma anche di chi è rimasto in panchina, dei tifosi, tutti ci hanno supportato. In gironi come questi puoi essere solo orgoglioso.

È stato difficile perché in quel momento non ero pronto. Ho dovuto prepararmi rapidamente, anche dal punto di vista mentale per entrare in campo. Ho cercato di aiutare la squadra il più possibile, penso di aver fatto un buon lavoro anche se posso fare meglio. Ma sono sempre felice di aiutare la squadra.

Loro sono una buona squadra, ma anche noi lo siamo. Siamo fiduciosi, penso che sarà una bella partita. Io e i miei compagni non temiamo nessuno. Quando siamo in giornata siamo un’ottima squadra. Dobbiamo affrontare il Bayer essendo consapevoli della nostra forza, avremo i tifosi a supportarci. Sarà una bella partita, ma non li temiamo“.