La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Dopo aver incassato il rifiuto del Palmeiras alla prima proposta, il club giallorosso sarebbe pronto a rilanciare per Richard Ríos, mediano colombiano classe 2000 protagonista nell’ultimo campionato brasiliano.

Secondo quanto riferito dal giornalista di ESPN Julián Capera, la Roma starebbe preparando una seconda offerta ufficiale da presentare al club paulista: si parla di una cifra complessiva da 28 milioni di euro, suddivisa in 25 milioni di parte fissa più 3 milioni di bonus. Un elemento chiave della trattativa riguarda la volontà dello stesso Ríos, che avrebbe già trovato un’intesa di massima con i giallorossi sui termini personali del contratto e spingerebbe ora per il buon esito dell’operazione.

La concorrenza però non manca: anche Atalanta e Manchester United avrebbero messo gli occhi sul talento colombiano. Proprio per questo, la Roma vuole accelerare i tempi per chiudere prima che la corsa al giocatore diventi più affollata.