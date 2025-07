La Roma continua a spingere con forza per portare Richard Ríos nella Capitale, convinta che il centrocampista colombiano sia il profilo ideale per rinforzare la mediana a disposizione di Gian Piero Gasperini. Nonostante la concorrenza, i giallorossi non arretrano e preparano un nuovo affondo, certi che Ríos possa diventare un perno della nuova Roma.

Nel frattempo, in Brasile il Palmeiras si sta già muovendo per cautelarsi in vista di una possibile cessione. Come rivelato dal giornalista Jorge Nicola, il club paulista avrebbe messo nel mirino Danilo, attualmente al Nottingham Forest, considerato il sostituto perfetto in caso di addio del colombiano. I dirigenti del Verdão vogliono farsi trovare pronti e sarebbero già in trattativa per cercare di chiudere l’operazione in tempi rapidi.

Mentre la trattativa tra Roma e Palmeiras entra nel vivo, entrambe le società accelerano: una per convincere Ríos a sposare il progetto giallorosso, l’altra per non perdere equilibrio e qualità a centrocampo. Il valzer è appena cominciato.