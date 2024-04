Udinese-Roma, la Lega Serie A verso la conferma: si giocherà il 25 aprile

Niente da fare, la lettera inviata dal club giallorosso alla Lega Serie A non avrebbe avuto l’effetto desiderato. Secondo quanto riporta Filippo Biafora tramite X, alcuni rumors confermerebbero come data per disputare Udinese-Roma, quella del 25 aprile. I giallorossi giocheranno poi il 28 aprile la sfida contro il Napoli e il 2 maggio la gara d’andata di Europa League.

Rumors dalla #Lega su #UdineseRoma: la partita si giocherà il 25 aprile. L’opera di persuasione degli ultimi giorni, lettera compresa, non ha dato i suoi frutti. Fissata per domenica 28 la sfida con il Napoli#ASRoma @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) April 19, 2024