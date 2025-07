La Roma alza il pressing per Evan Ferguson. Dopo il via libera del giocatore, il club giallorosso ha intensificato i contatti con il Brighton per cercare la chiusura dell’affare. L’obiettivo è chiaro: portare il giovane attaccante irlandese a Trigoria il prima possibile.

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, sono attesi nuovi colloqui diretti nelle prossime ore tra le due società. La Roma vuole stringere i tempi: Gasperini ha individuato in Ferguson un rinforzo ideale per dare più profondità e soluzioni al reparto offensivo.

Il nodo principale resta la formula del trasferimento. Il Brighton continua a frenare sull’ipotesi del prestito, ma la dirigenza romanista è pronta a studiare soluzioni alternative pur di avvicinarsi alle richieste del club inglese. La trattativa resta calda e viva, e l’impressione è che, con un altro passo avanti nei prossimi incontri, l’affondo decisivo sia davvero dietro l’angolo.