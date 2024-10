Domenica alle 20.45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il big match Roma-Inter valido per l’ottava giornata di Serie A. Sorride Inzaghi che ritrova Barella: il centrocampista si è infatti regolarmente allenato in gruppo. Questo il messaggio del club nerazzurro sul lavoro odierno ad Appiano Gentile:

“Proseguono i lavori al BPER Training Centre: nella giornata di mercoledì, sotto la pioggia battente di Appiano Gentile, i nerazzurri hanno svolto una sessione pomeridiana d’allenamento, la seconda in questa settimana che si concluderà con la trasferta in casa della Roma domenica 20 ottobre. Il gruppo agli ordini di Simone Inzaghi e del suo staff ha ritrovato diversi giocatori, rientrati al BPER Training Centre dopo la conclusione della finestra dedicata alle gare internazionali”.

inter.it

Foto: [Marco Luzzani] via [Getty Images]