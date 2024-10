A seguito dei disordini riscontrati durante la gara di Europa League tra Roma e Athletic Bilbao del 26 settembre, la Uefa ha preso alcuni provvedimenti nei confronti del club spagnolo. A renderlo noto è lo stesso Athletic Bilbao sui propri canali social:

“Sanzione UEFA per i fatti di Roma. La UEFA ha informato l’Athletic Club di una sanzione pecuniaria di 30.000 euro e del divieto di vendita dei biglietti per la prossima partita in trasferta del Club. Tuttavia, la UEFA ha sospeso il divieto di vendita dei biglietti per un periodo di prova di due anni. La sanzione è una conseguenza degli incidenti avvenuti allo Stadio Olimpico di Roma, in cui sono stati accesi razzi e sono stati lanciati oggetti e razzi dagli spalti dei tifosi dell’Athletic Club. Il Club, una volta ottenute tutte le informazioni del caso, renderà pubbliche le misure che verranno adottate nei confronti delle persone identificate nei suddetti disordini e, a sua volta, eserciterà le relative azioni legali per trasferire l’importo della multa alle persone responsabili.”

Foto via [Getty Images]