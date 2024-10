Intercettato all’aeroporto di Ezeiza, Leandro Paredes, ha parlato della possibilità di tornare al Boca Juniors, rumors nato dopo le dichiarazioni di Fernando Gago, attuale allenatore della squadra argentina. Queste le sue dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport:

“È sempre bello giocare un Mondiale per club, non posso dire molto. Vivo con calma la mia vita, la mia carriera giorno per giorno. E come dico sempre, se qualcosa dovrà accadere, accadrà…”.

Foto: [Michael Campanella] via: [Getty Images]