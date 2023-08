Il Tempo (M. Cirulli) – La Roma tornerà a Tirana. Con un comunicato sul sito ufficiale i giallorossi hanno infatti annunciato che il 12 agosto alle ore 20 ci sarà un’amichevole contro il Partizani Tirana all’Air Albania Stadium. La squadra di Mourinho, a poco più di un anno e tre mesi dalla vittoria della Conference League lo scorso 25 maggio 2022, tornerà quindi in Albania dove disputerà l’ultima amichevole stagionale prima dell’inizio del campionato.

Non ci sarà infatti la classica gara di presentazione allo Stadio Olimpico, come successo lo scorso anno con lo Shakhtar Donetsk, con la prima giornata di campionato con la Salernitana, in programma 8 giorni dopo l’amichevole contro il Partizani, il 20 agosto, che servirà anche da presentazione della nuova rosa al pubblico romanista che riempirà nuovamente gli spalti. La squadra albanese, guidata da Zoran Zekic ha concluso lo scorso campionato prima in classifica, ottenendo il titolo per la diciassettesima volta nella sua storia. Il Partizani inoltre è attualmente impegnato nelle qualificazioni di Conference League, dove affronteranno tra il 10 e il 17 agosto i lettoni del Valmiera.