Corriere dello Sport – Fare acquisti legati alla propria squadra del cuore grazie all’app di Dazn? Ora si può. Dazn, infatti, ha siglato un accordo con Fanatics, piattaforma sportiva digitale globale e leader nel settore del merchandising sportivo su licenza, per un’esperienza di e-commerce integrata di alto livello.

A partire dal terzo trimestre del 2023, quindi da settembre, Fanatics permetterà agli abbonati di Dazn nel mondo di acquistare una vasta gamma di prodotti, tra cui il merchandising in licenza delle squadre e l’abbigliamento sportivo, direttamente con l’app. Lo sviluppo della partnership procederà per fasi ma entro un anno lo shop integrato nel app di Dazn permetterà agli utenti di vivere un’esperienza di e-commerce personalizzata che tiene conto delle proprie passioni, squadre e giocatori preferiti, dando la possibilità di fare acquisti con un unico portafoglio, in un solo click.