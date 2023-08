Corriere dello Sport (C.Beneforti) – Da un mese e mezzo a questa parte è come se il mondo Bologna si fosse capovolto per quello che è il rapporto tra Motta e Arnautovic. Dopo che tra i due è tornato il sereno, il Bologna considera l’austriaco assolutamente incedibile. E il bello è che lo considera tale lo stesso tecnico rossoblù, al quale non è escluso che Arna abbia parlato anche dell’interessamento di Mourinho e della Roma nei suoi confronti, tanto è diventato grande il feeling tra i due.

Mai così complici anche per le questioni legate alla squadra e al rafforzamento della squadra stessa. Perché lo sfogo di mercoledì alla fine dell’amichevole di Utrecht da parte di Motta pare che sia figlio anche dell’insoddisfazione attuale di alcuni giocatori importanti, consapevoli del fatto che il Bologna di oggi per tornare a essere competitivo come lo era ieri avrebbe avuto bisogno di rinforzi. Tre o quattro, tanto per capirci.