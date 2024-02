Leonardo Spinazzola, terzino della Roma, ha parlato nel post partita di Feyenoord-Roma (1-1 il risultato finale). Queste le sue parole:

Lukaku ti deve pagare una cena per l’assist?

“No io devo pagare la cena a lui perché ha fatto gol (ride, ndr). Sono felice di aver fatto questo assist, della prestazione della squadra e del pareggio. Ce la giochiamo a Roma. Sapevamo che sarebbe stata tosta e così è stato”.

Che impressioni hai avuto dal campo? Subito c’è stato un salto nell’approccio.

“Sapevamo che dovevamo soffrire, durante la partita ci sarebbe stato questo periodo e siamo stati compatti e concentrati nel secondo tempo”.

Avete un bel rapporto con De Rossi, dalla Nazionale: vi aiuta in questo percorso?

“Sicuramente, il mister è un mister ma per tanti di noi è stato anche un compagno. Sempre con rispetto, ma abbiamo quella confidenza per poterci dire tanto”.

Ci sarà da soffrire al ritorno.

“Sicuramente, la partita è apertissima, con il nostro pubblico a Roma sarà un’altra partita”.