È da poco terminata allo stadio De Kuip di Rotterdam l’andata dei playoff di Europa League. La gara è finita in pareggio, e tutto si deciderà giovedì prossimo all’Olimpico, dove ad attendere gli uomini di Slot ci sarà un Olimpico completamente giallorosso. Intanto Lukaku, autore della rete del pareggio, si gode il momento e con un post Instagram mostra l’esultanza dal De Kuip: il belga con la mano destra ha fatto il segno di una pistola puntata alla testa, mentre con la sinistra si è tappato la bocca. Il gesto è una forma di denuncia per il genocidio in corso nella Repubblica Democratica del Congo, sua nazione di origine.