Il difensore del Feyenoord Hartman, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ESPN al termine dell’andata dei playoff di Europa League contro la Roma (1-1). Queste le sue parole:

“Ci siamo fatti del male quando meno te lo aspettavi. Se vai all’intervallo per 1-0, speri di tornare nello spogliatoio con un risultato migliore dell’1-1. Penso che siamo più delusi che soddisfatti. Il mio assist? Lo stavo cercando da un po’. Già all’inizio avevo indicato che dovevo dare più assist. Ora ne ho uno in più rispetto alla scorsa stagione, il che è un buon sviluppo e ce ne potrebbero essere molti altri. È bello che le cose vadano bene per una volta”.