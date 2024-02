La Roma alle 18.45 affronterà il Feyenoord al de Kuip per l’andata dei playoff di Europa League. Come annunciato in conferenza stampa da De Rossi ci sarà qualche cambio rispetto all’ultima partita. Cominciando dalla porta; infatti torna Mile Svilar che si conferma l’estremo difensore di coppa In difesa spazio per Diego Llorente e Leonardo Spinazzola con Huijsen e Kristensen che sono rimasti a Roma in quanto fuori dalla lista Uefa. A centrocampo confermato il blocco di sabato scorso così come in attacco. Di seguito le probabili formazioni dei quotidiani.

Feyenoord Roma, le probabili formazioni dei quotidiani

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

LA REPUBBLICA

Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

IL MESSAGGERO

Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

TUTTOSPORT

Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy