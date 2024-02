Mourinho, frecciatina ai Friedkin: “Non partecipo alle fasi finali UEFA perchè ‘eliminato’ da qualcuno che di calcio capisce poco”

Torna a parlare Josè Mourinho, lo ha fatto attraverso il suo primo articolo apparso sul portale inglese football.com per commentare la fase finale della Champions League. L’ex tecnico della Roma, seppur senza citarli, ha mandato una frecciatina ai Friedkin: “Stanno per iniziare le competizioni europee, in particolare la Champions League, forse la competizione più importante del calendario mondiale. Non ci sarò a queste fasi finali, non perché sia ​​già stato eliminato, ma perché sono stato “eliminato” da qualcuno che di calcio ne sa poco. Così è la vita, piena di alti e bassi, e io sono in crescita, nonostante il licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto. Ma tornerò, e con ancora più entusiasmo e fiducia, per queste partite UEFA”.

"I'll be back" – José Mourinho vows a return sending a message: "I won't be there for these final stages, not because I've been eliminated before, but because I've been "eliminated" by someone who has little knowledge of football." @PulseNigeria247 https://t.co/S0rmnV5NZJ

— Football.com (@Footballcomglob) February 13, 2024