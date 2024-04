Gli ex romanisti Falcao e Ancelotti, ieri si sono ritrovati. Dove? Nel centro sportivo del Real Madrid, squadra allenata da Ancelotti. A condividerlo è l’ex giocatore sul proprio profilo Instagram: “Mi è sempre piaciuto scambiare idee, perché aggiunge molto alla professionalità. Questa volta, con Ancelotti e il suo comitato tecnico, in un momento così importante, è stato un grande piacere. ed è sempre un’occasione unica per scambiare conoscenze e nuove strategie”.

Non sfugge agli occhi dei più attenti un dettaglio: sullo sfondo dell’ufficio di Ancelotti figura una maglia giallorossa, segno di come il tecnico Blancos sia rimasto legato alla Roma. “Soy romanista. Ho un ricordo fantastico del periodo passato alla Roma” affermava qualche settimana fa in un’intervista.