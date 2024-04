Dopo la giornata di ieri che ha visto trionfare la Roma per 1-0 sulla Lazio grazie al gol di Mancini, è già tempo di tornare a lavoro. I giallorossi sono tornati ad allenarsi questa mattina al Fulvio Bernardini in vista dell’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan in programma giovedì prossimo a San Siro. Come di consueto, chi ieri è sceso in campo ha effettuato un lavoro di scarico in palestra, mentre chi è rimasto in panchina ha lavorato in campo. Ancora allenamento differenziato per l’infortunato Azmoun.