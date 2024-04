La Roma ieri ha battuto la Lazio per 1-0 grazie al gol di Gianluca Mancini. Non si parla d’altro che dei festeggiamenti del difensore giallorosso, che al termine della gara è corso sotto al Curva Sud per prendere in mano e sventolare una bandiera biancoceleste con l’immagine di un ratto. Come si evince da un video pubblicato su Sky Sport, il presidente della Figc Gravina ha dichiarato che la procura ha già aperto un fascicolo dul giocatore della Roma. Queste le sue parole:

“Non ci sono commenti se non che sono stato informato che la procura ha aperto fascicolo ed è quindi in atto una verifica”.