Pagine Romaniste – La Roma supera ai rigori il Feyenoord di Slot e si assicura il passaggio del turno. Come da tradizione alle ore 12:00 nella città di Nyon, si svolgerà il sorteggio per scoprire le prossime avversarie delle italiane rimaste a competere in Europa: Roma, Milan e Atalanta. Le teste di serie in gara sono 8, tra queste ci sono ovviamente squadre che i giallorossi devono cercare di evitare, tra tutte Liverpool, Villarreal e Bayer Leverkusen. Agli ottavi la squadra di Daniele De Rossi giocherà in casa l’andata il 7 marzo e il ritorno fuori una settimana dopo. Queste le altre possibili avversarie: West Ham, Brighton, Rangers, Slavia Praga, Sparta Praga, Friburgo, Benfica, Marsiglia, Qarabag.

LIVE – SORTEGGI EUROPA LEAGUE

Qarabag-Bayer Leverkusen

Milan – Slavia Praga

Sporting – Atalanta

Friburgo – West Ham

Rangers – Benfica

Roma – Brighton

Marsiglia – Villareal

Sparta Praga – Liverpool