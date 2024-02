Anche Stephan El Shaarawy approfitta del proprio account Instagram per celebrare la vittoria giallorossa. Il numero 92 giallorosso, dopo il 5-3 (d.c.d.r.) con il Feyenoord, che ha permesso alla Roma di staccare il ticket per gli ottavi di Finale di Europa League, ha ringraziato i tifosi per il sostegno e ha esaltato il grande protagonista, Svilar: “Che partita, che atmosfera. Si va avanti. Grande Mile”.