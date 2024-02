Di nuovo al centro delle polemiche l’arbitro Taylor. Il Galatasary viene eliminato dall’Europa League per mano dello Sparta Praga, a dirigere la gara è proprio il fischietto inglese. Al termine del match in campo è scattata una maxi rissa con calci e pugni. Al centro delle polemiche l’espulsione di Kaan Ayhan sul risultato di 1-1. In quel momento ad un passo dalla qualificazione era la squadra giallorossa. La gara è poi terminata 4-1 per i cechi.