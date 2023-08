La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) –Matic ieri non era in gruppo e probabilmente non lo sara neanche oggi. A Trigoria nessuno ha ricevuto offerte ufficiali dal Rennes, ma c’è la consapevolezza di un «disagio silenzioso» da parte del medlano serbo, che ha deciso di andare a glocare proprio In Francia. Il club transalpino è pronto ad offrirail un contratto biennale, Il che porterebbe Matic a guadagnare plù di quanto fa adesso a Roma. In realtà, però, dietro Il «disagio» di Matic ci sarebbero del motivi personali che lo hanno portato a maturare questa sceita. I giallorossi , però, non sono intenzionati a far partire Il giocatore tanto a cuor leggero, anche perché perderebbero i benefici del decreto crescita sull’Ingaggio della scorsa stagione. Insomma, la Roma è pronta a fare muro, partendo da una eventuale richiesta per Il cartellino di 8-10 milionl. Nel frattempo, però, questa può essere la settimana decisiva per l’arrivo di Renato Sarches.