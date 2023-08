Il Corriere dello Sport (C. Zucchelli e J. Aliprandi) – Il mercato della Roma fa tappa a Bergamo. E chissà che non sia la tappa decisiva, quella finale: Van Zapata e Luis Muriel. Stessa età (aprile 1991), stessa nazionalità (colombiana) e stessa voglia di lasciare un progetto in cui si sentono ai margini per tentare l’avventura in una grande piazza: sia Zapata sia Muriel hanno dato il loro ok all’eventuale trasferimento.

La Roma per ora ha offerto un milione per Du-van ma è pronta al rilancio per cercare di trovare un accordo e portarlo a Trigoria. Poi eventualmente tratterà anche Muriel. In sintesi: il club giallorosso scommetterebbe sul rendimento dei due, l’Atalanta farebbe lo stesso. Gasperini si troverebbe una rosa più snella, e con monte ingaggi più leggero, Mourinho dei giocatori che non rappresentano la prima scelta (e forse neppure la seconda) ma, quantomeno, conoscono benissimo la Serie A. Insieme potrebbero portare nella Roma quasi 700 presenze con formazioni italiane e quasi 240 reti: un bottino non da poco. Arrivando eventualmente in coppia, poi, potrebbero anche non essere costretti a giocare sempre e questo li aiuterebbe nel recupero fisico che, a 32 anni, appare determinante. Quel che è certo è che il tempo stringe perché tra dieci giorni inizia il campionato.