La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Il braccio di ferro adesso è ufficiale: da una parte c’è Marcos Leonardo, dall’altra il Santos. E in mezzo? Li c’è la Roma, che aspetta con ansia di capire chi avrà la meglio, sperando di poter abbracciare il giocatore il prima possibile. Marcos Leonardo ha dunque deciso di puntare i piedi, in mente ha una sola cosa, il suo prossimo trasferimento dalle nostre parti, in Italia. “Lasciatemi andare, voglio andare alla Roma”, le frasi rivolte ai dirigenti del Santos nelle ultime ore.

Arrivato regolarmente al centro sportivo Rei Pelé, il centravanti brasiliano ha deciso infatti di non spogliarsi, parlando con il team manager della squadra e con i dirigenti. E dopo la chiacchierata ha preso le sue cose e se ne è tornato a casa, disertando di fatto il primo allenamento alle dipendenze di Diego Aguirre, il nuovo tecnico del Peixe. E allora Marcos Leonardo ha studiato un’ulteriore mossa: lasciare al Santos anche quel 40% dei diritti economici sul cartellino di cui è titolare in modo tale che il club di Rueda possa incassare l’intera cifra offerta dalla Roma.