Il Tempo (M. Cirulli) – Termina con un pareggio l’ultima amichevole estiva della Roma. Al Goodison Park, davanti a 31 mila spettatori (di cui più di 500 giallorossi) la squadra di De Rossi non va oltre I’1-1 contro l’Everton, concludendo così il ritiro in Inghilterra. Il tecnico sorprende tutti lasciando fuori dal primo minuto Dybala: insieme a Soulé e Dovbyk c’è infatti Zalewski. Il centravanti ucraino si mette subito in mostra nei primi 20 minuti, aiutando i compagni in fase di costruzione e avendo inoltre a disposizione anche due occasioni per portare la Roma in vantaggio. Bisognerà aspettare il 38′ per vedere la rete dell’1-0, firmata Lorenzo Pellegrinisu assist di Soulé.

Ieri sera c’è stato il rientro nella Capitale, mentre oggi andrà in scena una seduta mattutina, domani ci sarà invece un giorno di riposo concesso da De Rossi. Il tecnico al termine della partita ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club:

“Abbiamo preparato questa partita come se fosse un match di campionato, perché qui il livello è alto. Sono contento dei primi 60 minuti. Se siamo corti come nel primo tempo e puliti nel possesso palla e ad attaccare lo spazio possiamo dare fastidio a chiunque. Comincio ad avere una squadra che mi piace come caratteristiche, ieri ho fatto una riunione per dire che ero colpito per come i ragazzi si sono allenati. Siamo contenti del loro lavoro e ovviamente della struttura che ci ha ospitato in questi giorni”.