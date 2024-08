Repubblica (M. Juric) – La Roma più simile possibile a quella che giocherà contro il Cagliari la prossima settimana. Con Dovbyk sugli scudi ma senza Paulo Dybala. Sono queste le indicazioni più significative emerse dall’amichevole di ieri pomeriggio contro l’Everton. Mister De Rossi ha voluto fare le prove generali ad una settimana dall’esordio stagionale contro il Cagliari domenica prossima. Schierando la formazione migliore possibile. Modulo 4-3-3 con Le Fée schierato a centrocampo, vicino a Cristante e il tridente offensivo formato da Soulé, Dovbyk e Zalewski.

Nell’attesa, il pareggio contro l’Everton ha mostrato una buona Roma nel primo tempo. E confermato l’ottimo stato di forma di Soulé (autore dell’assist per Pellegrini), molto a suo agio nel ruolo di ala destra.

Ma a far parlare è la scelta di De Rossi di lasciare in panchina Paulo Dybala per quasi tutta la partita. L’argentino è entrato solo al 75′, inserito nella girandola di cambi finali per far rifiatare i titolari. Una scelta tecnica dell’allenatore giallorosso.

Al fantasista della Roma infatti è arrivata un’offerta da circa 20 milioni l’anno dal club saudita dell’Al-Qadsiah. Un’offerta da capogiro che potrebbe far vacillare l’argentino per la prima volta da quando è a Trigoria. Per adesso la Joya non ne vuole sapere.