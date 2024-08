Corriere della Sera (G. Piacentini) – È finito con un pareggio 1-1 contro l’Everton a Goodison Park il precampionato della Roma, davanti a circa 500 tifosi giallorossi che hanno fatto sentire la loro voce per tutto il match e che a fine partita hanno ricevuto il ringraziamento della squadra sotto il settore ospiti.

Nella prova generale, alla vigilia dell’esordio in campionato di domenica prossima a Cagliari, Daniele De Rossi decide di lasciare fuori inizialmente Dybala ed El Shaarawy e presenta un tridente offensivo con Dovbyk insieme a Zalewski e Soulé, Pellegrini e Le Fée intermedi nel centrocampo a tre, ai fianchi di Cristante.

Soprattutto nel primo tempo è stata una Roma brillante, con un buon palleggio a metà campo. Una prima frazione in cui Artem Dovbyk ha avuto due palle buone per realizzare il suo primo gol con la maglia giallorossa: in entrambi i casi, però, non ha trovato la porta.

Nella ripresa spazio ad El Shaarawy e poi, nel quarto d’ora finale, a Paulo Dybala riportato esterno nel 4-3-3.

«Sono soddisfatto – le parole di De Rossi – del lavoro che abbiamo fatto durante il ritiro e dalle partite disputate. Abbiamo tante soluzioni e tante caratteristiche che a me piacciono. I ragazzi riportano in campo ciò che facciamo negli allenamenti, e questo mi fa molto felice».