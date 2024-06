Ebrima Darboe , centrocampista della Roma , ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. Il giocatore che la scorsa stagione è stato in prestito alla Sampdoria ha parlato del suo futuro e di Daniele De Rossi . Queste le sue parole:

Sulla rottura del crociato.

“L’infortunio è arrivato nel momento più importante della mia carriera. Quando mi sono infortunato c’era la possibilità di andare a fare esperienza in un’altra squadra in Francia. Nel frattempo, ho iniziato il ritiro con la Roma ma nella seconda amichevole mi sono infortunato. È stato molto difficile… devo ringraziare i miei compagni e soprattutto la mia famiglia, perché mi sono stati vicini in un momento molto duro e mi hanno dato tanta forza”.