Lionel Scaloni, allenatore dell’Argentina, ha parlato della mancata convocazioni di Paulo Dybala nel ritiro della nazionale albiceleste. Queste le sue parole riportate da Tyc Sports:

“Quando lasci fuori un giocatore, soprattutto nelle condizioni in cui l’abbiamo fatto, è sempre difficile. Abbiamo un affetto speciale per lui, ma diciamo sempre che la squadra viene prima di tutto. Date le circostanze, soprattutto nelle posizioni in cui avevamo alcuni inconvenienti, abbiamo preso la decisione di fare questa lista. Con tutto il dolore del mondo, perché sappiamo cosa ci ha dato, è una decisione che abbiamo preso. È la cosa più brutta dell’essere un allenatore, lo accettiamo, dobbiamo farlo ed è difficile”.

https://x.com/TyCSports/status/1797455124618522887