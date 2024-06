Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Ripartite da De Rossi e da Dybala. Vincent Candela fa il punto sulla Roma e sulle prossime mosse che il club dovrebbe fare per rendere la squadra più competitiva:

“De Rossi comincia adesso il vero lavoro. Daniele ha avuto tre mesi per conoscere, guardare, riflettere – ha dichiarato il francese a margine del ProAm Exhibition, il torneo dedicato agli ex calciatori della Mediolanum Padel Cup di Palermo – La Roma non era da scudetto ma non era neanche da decimo posto e adesso De Rossi avrà le idee chiare su dove mettere le mani per migliorare la squadra. A un passo dalla finale, a uno dalla Champions, serve ora fare uno sforzo in più e creare innanzitutto una squadra unita, con lo stesso modo di pensare, agire, inseguire gli obiettivi”.

II prossimo mercato sarà decisivo e Vincent ha la sua ricetta: “Nel calcio non è sempre e solo un problema di soldi da spendere. Intorno a noi ci sono molti esempi di squadre costruite con le idee e andando a cercare giocatori bravi. Lavorare per prenderli prima che siano scoperti e troppo costosi è una delle chiavi del calcio moderno”.

Immancabile la riflessione su La Joya, imprescindibile secondo Candela: “Paulo Dybala è un punto fermo per la squadra, la società, l’ambiente e l’immagine del club. Ripartire da lui deve essere il primo obiettivo della società”.