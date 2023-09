L’ex centrocampista dell’Inter Stephane Dalmat, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Tra gli argomenti trattati dal francese c’è la separazione di Lukaku dal club nerazzurro. Queste le sue parole:

L’Inter è più forte rispetto al passato?

“Sì, è migliore. Inzaghi adesso ha una rosa più completa e più forte, con calciatori che hanno caratteristiche diverse tra di loro e questo, per un tecnico, è una cosa davvero positiva perché può sfruttare le doti di tutti”.

Il modo in cui si è comportato Lukaku in estate con l’Inter ha deluso molto la dirigenza ed i suoi ex compagni.

“Non uso mezzi termini. Si è comportato malissimo, ha tradito e mancato di rispetto a tutti, dal tifoso ai giocatori. Amo il Lukaku calciatore, ma l’uomo mi ha deluso. Basta”.

Sono arrivati due francesi come lei però, Thuram e Pavard.

“Tutti e due aggiungeranno qualcosa di importante alla squadra. Pavard ha giocato nel Bayern Monaco e può dare un contributo significativo con la sua esperienza, mentre Thuram è un ragazzo generoso, che attacca sempre la profondità e non si risparmia. Spero che possa segnare tanti gol”.

Oltre a loro, Marotta ha preso anche Sommer, Frattesi, Carlos Augusto, Cuadrado, Arnautovic e Sanchez. L’Inter è anche più completa?

“Chi ha giocato ha iniziato bene, ma sicuramente farà ancora meglio con il tempo. La rosa che ha a disposizione Inzaghi può veramente fare la differenza per quanto è profonda ed adatta a giocare su tre competizioni”.